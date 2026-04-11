Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta ateşkesi sağlamak amacıyla diğer ülkelerle birlikte yürüttüğü diplomatik çabaların önemli bir rol oynadığını vurguladı.
LÜBNAN VE GAZZE İÇİN ATEŞKES VURGUSU
Erdoğan, Macron'a Lübnan'a yönelik saldırılarda ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat vermemek gerektiğini iletti. Türkiye'nin sürece aktif katkı sunmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, Gazze'deki barış planının ikinci aşamasına geçilmesinin kritik önem taşıdığını ve bu konuda yakalanan diplomatik ivmeyi korumanın şart olduğunu dile getirdi.
HÜRMÜZ VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ
Görüşmenin devamında iki lider Ortadoğu'daki diğer kriz noktalarını da konuştu. Erdoğan ve Macron, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması konusunu ve Suriye'de yaşanan son gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdi.