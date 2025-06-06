“CHP BİR AVUÇ YOLSUZ SİYASETÇİNİN MASALINA DÖNÜŞTÜ”

Video mesajında teşkilatlara seslenen Erdoğan, son dönemde ana muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, bu durumun AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın üstlendiği sorumluluğun ne denli ağır olduğunu gösterdiğini belirtti. Erdoğan, “Ellerindeki birkaç belediyeyi bile şaibesiz ve kavgasız yönetemeyen, skandallarla anılan bir zihniyetle karşı karşıyayız” diyerek CHP’yi sert sözlerle eleştirdi.

Geçtiğimiz yılki yerel seçim kampanyalarında bol keseden vaatlerde bulunan muhalefetin, bugün en temel belediye hizmetlerini bile sunamaz hale geldiğini öne süren Erdoğan, muhalefetin “popülizm bataklığına” saplandığını ve şehirleri uçurumun eşiğine getirdiğini söyledi.

“CHP VİZYONSUZLUKTAN KURTULMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelere ilişkin yaptığı değerlendirmeyi, “Bir avuç yolsuz siyasetçinin masalına dönüşmüş bir anlayış” olarak tanımladı ve “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin bu beceriksizlikten ve vizyonsuzluktan kurtulması, sadece vatandaşlarımız için değil, bizim için de en samimi temennidir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE BİZ ULAŞTIRIRIZ”

Erdoğan mesajında, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin teminatı olduğunu savundu. “Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye kadar her alanda ülkemizi layık olduğu konuma taşıyacak irade ve birikim AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndadır” diyen Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair barış görüşmelerinin İstanbul’da yapılmasını bu iddiasına örnek olarak gösterdi.

Terörle mücadelede sağlanan ilerlemeye ve yerli-milli çözümlerle üretilen politikaların etkisine vurgu yapan Erdoğan, ekonomide de pozitif sinyaller alındığını belirtti. Enflasyon, istihdam ve ihracat verilerinin hedeflerle uyumlu ilerlediğini kaydetti.

“BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI”

Konuşmasının sonunda Kurban Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, “86 milyonun kardeşliğini perçinleyecek bu süreci başarıya ulaştıracağız. Gerilimden ve kutuplaşmadan medet umanlara fırsat vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızı kucaklayacağız” dedi.

Erdoğan, bayram vesilesiyle görev başındaki güvenlik güçleri ve kamu personeline teşekkür ederken, hac ibadetini yerine getirenlerin dualarının kabul olmasını diledi. “Allah bizleri nice bayramlara, gerçek bayramlara eriştirsin” sözleriyle mesajını noktaladı.