Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"- Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz.

- Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast girişiminde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları kendilerini ele geçirmiş olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında baş başa bırakıyoruz, her seferinde olduğu gibi işimize bakmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin itibarını arttırmaya bakıyoruz."