Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, şunları söyledi:

-Birisi çıktı şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hayırdır kiminle savaştasınız? 24 yıl boyunca bu ülkenin başına çok ciddi sıkıntılar geldi. Ülkemize aba altından sopa gösterenler oldu. Türkiye'yi alçakça tehdit edenler oldu. Nice saldırıyla karşılaştık. Bunların hiçbirinde sesiniz çıkmadı.

-Şimdi utanmadan 'savaştayız' diyorsunuz. Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Onlara diyorum ki; Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin. Siyaset aklına geleni değil, sözünü ölçerek tartarak ifade etme sanatıdır.

-Muhalefetin ciddiyetsizliğini fon tartışmasında da gördük. Ekonomi üzerinden insanların itibarlarıyla oynuyorlar.

-Namuslu insanlara fon konusunda mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak büyük suçtur. Masum insanlara iftiraya eyvallah demeyiz. Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız.

"ÜÇ FARKLI KATEGORİDE TAKİP EDİYORUZ"

-Fon meselesindeki tutumumuzu paylaştık. Üç farklı kategoride fon konusunu takip ediyoruz.

-İlk aşamada tasfiyesine karar verilen birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. İnşallah ödeme işlemleri hızlanacak.

-Fon kurulumuz düzenli olarak bir araya geliyor. İkinci aşamada manipülasyon yaparak haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır.

-Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşılmaması için alınması gereken tedbirler kısmıdır.

-Şunu bir kere daha çık açık ifade etmek isterim; Aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz, ciddiyetle ele alıyoruz.

-Meselenin üzerine tavizsiz gidiyoruz. Muhalefetin belediyelerde yaşanan sıkıntılara sahip çıkmış olması, bizi ilgilendirmez. Biz onlara benzemeyiz.

-Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. Bizim referansımız muhalefet değildir. Biz kendimizden sorumluyuz.

-Biz konunun kendi tabanımız tarafından yakından takip edildiğini biliyoruz. Ne mutlu bize ki soran, soruşturan bir tabanımız var.