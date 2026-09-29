Fon soruşturması kapsamında adı Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından gözler Erdoğan'a çevrilmişti.

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"- Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlışın içindedir.

- Böyle bir hareketin içinde farklı niyet ve kimliklerle hareket eden olabilir

- Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, çok büyük bir gaflet içindedir. Bizim hareketimizin vasfı şudur; biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz yoksulların hakkını savunmak onların başlarını dik tutmak için kurduk."

'DEVLETİN MİLLETİN MALINA EL UZATANLARLA İŞİMİZ OLMAZ'

"- Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin kurbanı oldu. Ajandası farklı olanlar gidebilir. Biz yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"

- Devletin milletin malına el uzatanlarla bizim işimiz olmaz olamaz. Yorulan varsa kenara çekilsin dinlensin"

'HÜKÜMETİMİZ GÜNDEME HAKİMDİR'

"- İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz"

- İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik."

'YETKİLİ KURUL OLUŞTURULDU'

"- Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulu da devreye girecek.

- Bu süreci süratle neticelendireceğiz. Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak.

- Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz"