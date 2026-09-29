Fon soruşturması kapsamında adı Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından gözler Erdoğan'a çevrilmişti.
Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"- Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlışın içindedir.
- Böyle bir hareketin içinde farklı niyet ve kimliklerle hareket eden olabilir
- Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, çok büyük bir gaflet içindedir. Bizim hareketimizin vasfı şudur; biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz yoksulların hakkını savunmak onların başlarını dik tutmak için kurduk."
'DEVLETİN MİLLETİN MALINA EL UZATANLARLA İŞİMİZ OLMAZ'
"- Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin kurbanı oldu. Ajandası farklı olanlar gidebilir. Biz yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"
- Devletin milletin malına el uzatanlarla bizim işimiz olmaz olamaz. Yorulan varsa kenara çekilsin dinlensin"
'HÜKÜMETİMİZ GÜNDEME HAKİMDİR'
"- İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz"
- İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik."
'YETKİLİ KURUL OLUŞTURULDU'
"- Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulu da devreye girecek.
- Bu süreci süratle neticelendireceğiz. Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak.
- Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz"