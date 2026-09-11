Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" dedi.

Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Erdoğan, daha sonra otobüsten hemşehrilerine seslendi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

-Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun.

-Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum.

-Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, beraberlik içerisinde Rabb'im bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın.

-Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz.

-Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum.