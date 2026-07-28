Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 2. İletişim Şurası'nda yaptığı konuşmada Ahbap Derneği soruşturmasına ve şarkıcı Haluk Levent'in tutuklanmasına değindi.

6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete operasyon çekildiğini öne süren Erdoğan, "Bu süreçte sosyal medya fenomeni, sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkilerde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

'SIRF HÜKÜMETİ YIPRATMAK ADINA...'

Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personelimizin emeği, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Bu süreçte sosyal medya fenomeni, sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin imkanlarına koşarken diğer taraftan bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.

'DEPREMİ KULLANARAK EKONOMİK FIRSATÇILIK YAPANLAR...'

Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkilerde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Ucu nereye varırsa varsın bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanları ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.