Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırlatarak faize karşı olduğunu belirtti.

'İSLAM EKONOMİSİNİ NE KADAR SAHİPLENİRSEK...'

Küresel ekonomik sisteme ve uluslararası ilişkilere yönelik alternatif çözümlerin mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan "Daha adil bir dünya mümkün derken, insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerekse uluslararası ilişkilerde çözümsüz değiliz. Daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız" dedi.

ERBAKANLI FAİZ AÇIKLAMASI

Necmettin Erbakan'ın faizle ilgili sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Bizde bereket diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi; 1 liralık kazanç, 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kâr düşüncesinin olduğu yerde bereket kendisine yer bulamaz" diye konuştu.

'NAS NE GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAĞIM'

Daha önce faiz açıklamasında Nas'a bağlı olarak faiz indirimleri yapıldığını belirten Erdoğan, “Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” demişti.

Erdoğan, başka bir açıklamasında faiz ve enflasyon ile ilgili mesajlar verirken "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI HAFTAYA FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Haziran Perşembe günü yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak. Beklentilere göre TCMB'nin gelecek haftaki PPK toplantısında faizi yüzde 37'de sabit tutması bekleniyor.