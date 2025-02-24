AKP'de dün 8'inci Olağan Büyük Kongre gerçekleşti, kadroda yarı yarıya değişti; bunun etkilerinin Kabine'ye de sirayet edeceği ve bazı bakanlıkların değişeceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine, üç hafta aranın ardından Beştepe'de toplandı.

Ana ekseni dış politika olan Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmelerin ve Türkiye'den isteğin de ele alındı. Ayrıca ekonomi de bir diğer gündem maddesi oldu.

DİKKAT ÇEKEN "AVRUPA BİRLİĞİ" ÇIKIŞI

Konuşmasına dış politikadaki gelişmeler üzerine başlayan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı yaptıkları görüşmede terörle mücadele, düzensiz göç, vize sorunu ve Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren birçok konuda konuştuklarını kaydetti.

"Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi, ciddi bir krize ve darboğaza girmiştir" diyen Erdoğan, son seçimlerde 'Sağ'ın yükselişine dikkat çekti. Erdoğan, "Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor" dedi.

Son dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin "eski ritmine kavuşmakta olması"nı önemsediklerini ifade eden Erdoğan, "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yapılan Kabine toplantımızda ülkemizin sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığını güçlendirecek, 2030 sanayi ve teknoloji stratejisini ele aldık.

Bir Çin firması Samsun'da yatırımını yapıyor, hazırlıklarını tamamladı. Kısa zaman içinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

Gün içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la görüştüğünü de kaydeden Erdoğan, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değindi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmak dahil sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydederek "Yüz binlerce insanın hayatına mal olan, her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu savaşın artık son bulmasını istiyoruz" dedi.

TRUMP'A 'UKRAYNA' ÇAĞRISI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini 'prensipte' olumlu karşıladıklarını belirten Erdoğan "Burada şu gerçeğin ihmal edilmemesi gerekiyor; adil ve kalıcı barışa giden yol ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve istenen netice alınmamıştır. Ukrayna da müzakerelere davet edilmelidir. Bu konudaki hakkaniyetli duruşumuzu hem sayın Zelensky'i hem sayın Macron hem de sayın Lavrov'a ifade ettim" şeklinde konuştu.

'RAMAZAN' ÖNCESİ 'FAHİŞ FİYAT' MESAJI

Ramazan'ın yaklaştığını anımsatan Erdoğan, fırsatçılık yapanlar için tedbir aldıklarını söyledi. Erdoğan, bakanlıkların yoğun çaba içinde olduklarını söyleyerek "Ramazan fırsatçılığının ekonomik mesele olmaktan ziyade ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadim ahilik kültürümüzden nasiplenmemiş bu fırsatçılar helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava kurak gitse suya, bir iki gün kar yağdığında sebze ve meyveye zam yapan bu fırsatçılığa milletimizin desteğiyle nefes aldırmayacağız. Bugün önemine binaen serbest piyasa demek başıbozukluk demek asla değildir. Bakanlıklarıyla, SPK, Rekabet Kurumu, Vergi Denetim Kurulu ile gereken hukuki ve idari adımları atmayı sürdüreceğiz."