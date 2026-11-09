AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha uzatılacağını duyurdu. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere sağlanan çalışan desteğinin ise 2028 yılına kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, fon meselesinin de yakından takip edildiğini söyledi.

KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİ UZATILIYOR

Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcamasının 120 dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, turizm sektörüne yönelik desteklerin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, “Nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz” dedi. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteğinin de 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Turizm ve ihracattaki artışa ilişkin değerlendirme

Turizm ve ihracattaki artışların kendiliğinden gerçekleşmediğini savunan Erdoğan, bu gelişmelerde ihracatçıların ve turizmcilerin emeğinin yanı sıra hükümetin yatırımlarının, teşviklerinin ve desteklerinin etkili olduğunu söyledi.

Türk Hava Yolları’nın istikrarlı büyümesini, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasını ve Türkiye’nin marka değerindeki yükselişi de bu artışların nedenleri arasında gösterdi.

Türkiye ekonomisinin büyümesinin ve ülkenin uluslararası alandaki itibarının yükselmesinin turizm ve ihracat başta olmak üzere birçok alana olumlu yansıdığını belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde daha iyi seviyelere ulaşılacağını ifade etti.

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması halinde bunun turizm ve ihracata da önemli katkı sağlayacağını söyledi.

FON AÇIKLAMASI

Konuşmasında 17 Eylül’den bu yana gündemde olan fon meselesine de değinen Erdoğan, açıklanan yol haritası doğrultusunda sürecin adım adım ilerletildiğini belirtti.

İlgili bakanlıkların ve kurumların düzenli açıklamalar yaptığını, kendilerinin de konuyu yakından takip ettiğini söyleyen Erdoğan, “İnşallah bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak” ifadelerini kullandı.

Fon sorununun ilk ortaya çıktığı dönemde “Biz başkalarına benzemeyiz” dediğini hatırlatan Erdoğan, milletin hak ve hukukunu koruma konusunda kararlı bir tutum sergilendiğini savundu. Erdoğan, vatandaşlardan kendilerine güvenmeye devam etmelerini istedi.