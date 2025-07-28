Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Kabine toplantısı saat 16.30 civarında sona erdi.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Eurofighter çıkışına yanıt verdi. Erdoğan, muhalefetin millî konulardaki duruşunu “kıymetli” olarak değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini belirterek, “Bu konuda sonuç alınmış olması çok önemli. Normal koşullarda Erdoğan’ın bize bir teşekkür telefonu açması gerekirdi,” ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yangınla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarıyla mücadele ve sıvı kaybından şehit olan askerlerimizle ilgili soruşturma devam ediyor. Milletçe hepimizi yasa boğan 2 hadisenin nedenleri netleşecek, ihmali olan varsa gereken yapılacaktır."

'BİZ BUNDAN RAHATSIZ OLMAYIZ'

"Ana muhalefet partisinin genel başkanının kameralar önünde şikayet ettiği ülkesine kapalı kapılar ardında sahip çıktığını iddia etmesi, şayet doğruysa muhalefetin yerlileşmesi ve milleleşmesi açısından elbette kıymetli bir adımdır. Biz bundan kesinlikle rahatsız olmayız. Dünyanın hemen hiçbir siyasi partisinde olmayan kendi ülkesini kötüleme alışkanlığından kurtulması bizi sadece memnun eder. Bunun somut işaretlerini görürsek, hiç merak etmesinler. Onları teşekkür dilenme zahmetinde bırakmaz, kendilerini takdir ve tebrik etmekten asla yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar, yeter ki Ankara merkezli siyaset yapsınlar. Yeter ki bu ülkeye ve millete zarar vermekten vazgeçsinler."

'1 HAZİRAN'DAN BU YANA 39 KİŞİ TUTUKLANDI'

"Artık tehditler karşısında 'yeşil vatanımız' olan ormanları korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. 1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmış, 61 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir"