Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun amcası Ahmet Aktürkoğlu'nun ismi dikkat çekmiş, Aktürkoğlu görev yürüttüğü İstanbul Müftü Yardımcılığından alınarak Bilecik İl Müftüsü olarak görevlendirilmişti.



Karar sonrası siyaset kulislerinde amca Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki 'kurulu düzenini' bırakmak istemediği ve atamanın iptali için yeğeninin bağlantılarını kullandığı öne sürülmüş, mart ayında Aktürkoğlu'nun Bilecik'e yönelik ataması yine Erdoğan'ın imzasıyla iptal edilmişti.





AMCA AKTÜRKOĞLU'NA İNTİKAM GİBİ ATAMA



Arpaguş'un teklifi ve Erdoğan'ın onayıyla yapılan ilk atamayı beğenmeyen Ahmet Aktürkoğlu, bu kez tenzili rütbeye uğradı.



1 Haziran’da açıklanan yeni müftü atamaları ile Aktürkoğlu bu kez, ‘İntikam gibi’ bir karar ile İstanbul Müftü Yardımcılığından tenzili rütbeyle Kocaeli Müftü Yardımcılığına atandı.