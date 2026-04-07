Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lalahan'da, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına geçtiğimiz saatlerde İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıyla başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Menfur terör eyleminde biri ölü 2'si yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Saldırıyla ilgili hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de emniyet, istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz şehitleri ile yaşayan ve şehitlerinin de yaşadığına inanan bir milletiz. Bayrağımız şanla dalgalansın diye, milletimiz özgür olsun diye canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Tüm gazilerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."