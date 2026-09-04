Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ülke tarihindeki görev süresine ilişkin elde ettiği başarı nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni’yi kutlayarak, İtalya Cumhuriyeti’nin “en uzun süre görevde kalan başbakanı” unvanını elde etmesinden dolayı kendisini yürekten tebrik ettiğini belirtti.

“İş birliğimizi daha da güçlendireceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilere de vurgu yaptı.

Erdoğan, Meloni ile birlikte iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her geçen gün daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.