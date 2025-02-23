Farklı anket firmalarının ölçümlerinde oy kaybı yaşamaya devam eden AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 'büyük değişim' vaadi ile 8. Olağan Büyük Kongresi'ni bugün gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değişimlere gidilmesi ve birçok bakan ile yolların ayrılması beklenirken, AKP'de bir sürpriz de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görülecek.

ERDOĞAN'DAN MESUT ÖZİL'E GÖREV

22 Mart 2023 tarihinde futbolu bırakan ve Erdoğan'a verdiği destek ile bilinen eski Alman milli futbolcu Mesut Özil, hayatında ilk kez aktif olarak siyasette görev alacak.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre, oluşturulan yeni MKYK listesinde 36 yaşındaki Özil'in ismi de yer alırken, listede bir diğer sürpriz isim ise Erdoğan destekçisi şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

MKYK listesine 'asil' olarak dahil edilmesi beklenen diğer üyeler şu şekilde:



Mahir Ünal (asil) Derya Ayaydın (asil) Osman Gökçek (asil) Emre Cemil Ayvalı (asil) Mehmet Umur (asil) Mevlüt Çavuşoğlu (asil) Bülent Turan (asil) Kürşat Zorlu (asil) Ali İhsan Yavuz (asil) Osman Nuri Kabaktepe (asil) İsmail Can Gökbudak (asil) Eyüp Kadir İnan (asil) Cengiz Özdemir (asil) Hasan Mısırcı Tekirdağ (asil) Mustafa Varank (asil) yer alıyor.