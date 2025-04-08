Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yürürlüğe giren sokak hayvanları düzenlemesi üzerinden muhalefetin yönetimindeki belediyeleri hedef aldı. Erdoğan, muhalif belediyelere yönelik "Yasalaşma aşamasında olduğu gibi uygulamada da direnç gösteren muhalefet eninde sonunda, milletin feryadına kulak verecek, kanunu tıpış tıpış uygulamak mecburiyetinde kalacaklardır. Milletle, inatlaşmanın sonu yine hüsran olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, sokak hayvanlarına yönelik yürürlüğe giren düzenlemenin uygulanıp, uygulanmadığının denetlenmesi için ilgili bakanlıklara gerekli talimatların verildiğini belirterek "Ağustos ayında yürürlüğe giren sokak hayvanları düzenlemesi çerçevesinde sokaklarımızı güvenli hale getirmelerini beklediğimi özellikle hatırlatmak istiyorum. AK Parti'nin yönettiği belediyeler, çocuklarımızın kendilerini en güvende hissettikleri iller ve ilçeler olmalıdır. Bu meselede, evlatlarımızın kanı ve canı pahasına para kazanan, ceplerini dolduran çeteleşmiş lobilerin ortalığı velveleye vermelerine kesinlikle aldırmayacağız. Tarım ve İçişleri Bakanlıklarımıza gerekli talimatları çok net biçimde verdik. Bu bakanlıklarımız kanunun uygulanıp, uygulanmadığının denetimini titizlikle yapacak; ihmali, kusuru veya kastı olanlarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerde bulunacaklardır. Yasalaşma aşamasında olduğu gibi uygulamada da direnç gösteren muhalefet eninde sonunda, milletin feryadına kulak verecek, kanunu tıpış tıpış uygulamak mecburiyetinde kalacaklardır. Milletle, inatlaşmanın sonu yine hüsran olacaktır" dedi.