Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargının CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin ilk kez konuştu.

Ana muhalefet partisindeki gelişmelerin "kendilerini ilgilendirmediğini" ifade eden Erdoğan, "CHP içindeki tartışmaların hiçbir yerinde yokuz. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız" dedi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, hükümetin önceliğinin ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Birileri kafalarını kuma gömse de vatandaşlarımız Türkiye'nin hangi eşiklerden geçtiğini görüyor.

Tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız. Bizim öfkeye, polemiğe ve kavgaya vakit ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı inşasıdır. Bizim amacımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek inşa etmenin derdindeyiz. Ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor.

Bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi amaçları için hareket edenler unutmasın ki bu sokaklar hukuk tanımazlığa prim vermez.

Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkla güvenlik görevlilerinin karşı karşıya getirilmesine izin vermeyiz. Böyle bir dönemde milletin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur."