AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güngören'de yapılan toplu konut açılış töreninde konuştu.

CHP'nin gündemindeki kurultay davası ve mutlak butlan tartışmalarına da değinen Erdoğan, 'Gündemlerinde butlan var hatta mutlak butlan var' dedi.

''GÜNDEMLERİNDE MUTLAK BUTLAN VAR''

Erdoğan açıklamasında CHP'nin kurultay davasını işaret ederek ''Peki pişman oldular mı? Kendilerine çekidüzen verdiler mi? Elbette hayır. Hiçbirşey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Hala ders çıkaramıyorlar. Gündemlerinde rant var, bant, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok'' dedi.