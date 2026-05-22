Tüm gözlerin çevrildiği AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kamuoyunun merakla beklediği bu kritik hukuki gelişmeyle ilgili sessizliğini korudu. Katıldığı resmi programlarda iç siyasetin bu sert tartışmasına değinmeyen Erdoğan, rotayı ekonomi kurallarına, küresel yatırımlara ve enerji politikalarına kırdı.

Ankara'da Deprem Etkisi Yaratan Karara Saray'dan Yorum Gelmedi

Siyasi dengeleri sarsan kurultay davası kararının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefet kanadından ardı ardına sert tepkilerin yükseldiği ve hukuki boyut tartışmalarının alevlendiği "kesin hükümsüzlük" kararı, Erdoğan’ın hitap metninde yer almadı. Cumhurbaşkanı, iç siyasi polemiklerden uzak durarak ülkenin kalkınma hamlelerine ve stratejik adımlarına odaklanmayı tercih etti.

"Hukuki ve Mali Düzenlemelerle Finans Ortamını İyileştireceğiz"

Zirvede gerçekleştirdiği konuşmasında ağırlıklı olarak Türkiye'nin ekonomik geleceğine ve uluslararası pazardaki konumuna dikkat çeken Erdoğan, yatırımcılara güven veren mesajlar paylaştı. Ülkenin küresel ölçekteki rekabet gücünün yukarı taşınacağını belirten Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı: