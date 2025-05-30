Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde faizsiz ekonomi politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta faizsiz ekonomiye ilişkin sinyal veren Erdoğan bunlara bir yenisini daha ekledi.

Erdoğan, faizsiz ekonomi politikalarına ilişkin, "Tayyip Erdoğan olarak, faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Aramızdaki ticaret imkanları çoğalmalı, İslam dünyası iş birliğini artırmalı. Eşitsizlikleri derinleştiren çarpık sisteme daima itiraz ettim. Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim.

"FAİZSİZ EKONOMİ ÖZLEMİMİM..."

Faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim. Muhalefet faizsiz sistemi savununca bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahi bu ülkenin hayrına olacak yerli duruş sergileyemediler. Şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğiz. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız. İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz."

İKTİDAR MEDYASI EKONOMİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Merkez Bankası ve Bakan Şimşek'e karşı eleştirel yaklaşımları gündem olmuştu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik eleştirel manşetleriyle dikkat çekmişti. Gazetenin Şimşek’i hedef alan bu yayınlarına, AKP’nin sembol isimlerinden Şamil Tayyar da destek vermişti. Bu gelişmeler, kamuoyunda 2021 yılında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasına giden süreci hatırlatmıştı.