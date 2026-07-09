Dünyanın gözü, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ndeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerinin kazındığı birer tabanca ile bir kutu mermi hediye ettiği öğrenildi.

Silah ve mühimmatın ülkelerine sorunsuz şekilde götürülebilmesi için gerekli gümrük belgelerinin de liderlere teslim edildiği belirtildi.

SARAY'DA LİDERLER ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

Programın ardından liderlere, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı tarafından hazırlanan "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı biyografik eser, imzasını taşıyan özel bir mektup ve dolma kalem de hediye edildi.

STARMER TABANCAYI ANKARA'DA BIRAKTI

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise hediye edilen tabancayı İngiliz yasaları nedeniyle ülkesine götürmedi.

Muafiyet belgesine rağmen silahın gümrükten geçirilmesinin yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle tabanca ve mermilerin, imha edilmek üzere Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı ifade edildi.

CANLI YAYINDA DOĞRULADI

SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel, canlı yayında İletişim Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarına silah hediye edildiği doğrulandı.