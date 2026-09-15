Samsun’da gençlerle buluşan Erdoğan’a, NATO Zirvesi’ne katılan liderlere verilen silah hediyeleri soruldu. Erdoğan, hediyelerin MKE ürünleri arasından seçildiğini belirterek, “Makine Kimya’nın ürünleriyle ortaya çıktık ve Makine Kimya’nın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye’yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hediye kararının ardından liderlerin memnuniyetini de şu sözlerle anlattı:

“Malum ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.’ Ve güzel oldu. Memnun oldular, mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin de başarılı geçtiğini savunarak, “Liderler zirvesini hamdolsun tavan yaptırdık. Tavan oldu” dedi.

LİDERLERE İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU TABANCALAR VERİLDİ

Zirvenin ardından NATO liderlerine, isimlerinin işlendiği Gümüşay marka .357 Magnum revolverler ile mühimmat hediye edildi. MKE üretimi olduğu belirtilen tabancalar, ahşap kutular içerisinde liderlere sunuldu.

Hediyelerin, Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini ve yerli silah teknolojisini tanıtma amacı taşıdığı belirtildi. Ancak ateşli silahların farklı ülkelere götürülmesi, bazı liderler açısından hukuki ve lojistik sorunları beraberinde getirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesindeki silah düzenlemeleri nedeniyle hediyesini Türkiye’de bıraktı. Belçika Başbakanı Bart De Wever ise tabancayı Brüksel’e ulaştığında havaalanı polisine teslim etti. Hollanda ve İsveç liderlerine verilen silahların da Ankara’daki büyükelçiliklerde tutulduğu aktarıldı.

Bazı liderler ise hediyeleri müzelere bağışlama seçeneğini değerlendirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gerekli güvenlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından silahı askeri müzeye bağışlamayı planladığı, Yunanistan Başbakanı’nın da tabancayı Atina’daki Savaş Müzesi’ne verme niyetinde olduğu belirtildi. Kanada Başbakanı Mark Carney ise silahın etkisiz hale getirildiğini ve müzeye bağışlanabileceğini açıkladı.

SLOVAKYA BAŞBAKANI TABANCAYI GAZETECİLERE GÖSTERDİ

Zirvenin ardından silah hediyeleriyle ilgili en çok dikkat çeken görüntülerden biri Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini’den geldi. Pellegrini, makam uçağında gazetecilere Erdoğan tarafından kendisine verilen, üzerinde kendi isminin bulunduğu tabancayı gösterdi.

Macaristan Başbakanı Péter Magyar da zirve sonrasında yaptığı paylaşımda, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif’in kendisine gönderdiği mango hediyesini gösterdi. Magyar, paylaşımında “Herkes hediye olarak tabanca vermez” ifadesini kullanarak Erdoğan’ın liderlere verdiği silahlara gönderme yaptı.

NATO Zirvesi’nde liderlere ateşli silah hediye edilmesi, zirvenin ardından uluslararası basında da gündeme geldi. Bazı liderlerin silahları ülkelerine götürebilmek için kendi ülkelerindeki yasal düzenlemeler ve taşıma prosedürleriyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.