8 PUAN ARTIRDI

Merkez Bankası, mutlak butlan kararının açıklanmasından sadece 8 gün önce gerçekleştirdiği enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18’den yüzde 26’ya yükseltmiş, ara hedefini de yüzde 16’dan yüzde 24’e çıkarmıştı. Mutlak butlan kararının ardından döviz piyasalarında yaşanabilecek hareketlilik, yabancı yatırımcı çıkışları, risk primindeki yükseliş ve iç piyasada fiyatlama davranışlarında bozulmanın enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği bu nedenle Merkez Bankası’nın daha karar açıklanmadan önce hedefleri yukarı taşıyarak olası ekonomik türbülansa karşı manevra alanı açmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Diğer taraftan TCMB’nin önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini ertelemek ya da yeniden faizi artırmak zorunda kalması durumumda, gerekçe olarak mutlak butlan kararını değil güncellenen enflasyon tahminlerinin gösterilebileceği yorumları yapılıyor.