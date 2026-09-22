Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah meydana gelen ve 3’ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'TİTİZLİKLE SORUŞTURULMAKTADIR'

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun”.

TÜFEKLE SALDIRI DÜZENLEDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın okulun 9. sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi. Saldırıda 11 öğrenci tüfek saçması nedeniyle yaralanırken saldırgan da yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Manisa'ya giderek son duruma ilişkin bilgi alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gazetecilere açıklama yaptı.

Çiftçi, "3 yaralı ameliyatta, 8 yaralının 3'ü yoğun bakımda. Saldırının gerçekleştiği okul birinci derece riskli okuldu" ifadelerini kullandı.