Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen ''Emekçiler ile İftar Programı''nda konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

*Emek, alın teri ve helal kazanç, bizim inanç ve kültür değerlerimizin merkezinde yer alır. Bu kavramlar, bizim adaletle, refahla, hakkaniyetle dolu tarihimizi adeta köşe taşları olmuştur.

*Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi insan etmeye gayret ettik. İşçilerimizin, memurlarımızın, sendikalarımızın ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık.

*Yasa ve mevzuat değişikliklerinden sendikal haklara, istihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe, çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık.

"MEMUR MAAŞLARINI YÜKSELTTİK"

*Son dönemde, devrim niteliğinde adımlar attık. Millete kan kusturan tek parti faşizminin yasakladığı 1 Mayıs’ı 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak resmi tatil ilan ettik. Kamu görevlilerimizin ücret artış oranlarını, zam ve tazminatlarını, sosyal desteklerini, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde biz düzenledik.

*2025 yılı ocak ayı itibarıyla enflasyon farkı ile memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025’te 43 bin 726 liraya yükseltmiş olduk.

*Ağustos ayı itibarıyla toplu iş sözleşmesi sürecini başlatacağız. Kamu görevlilerimizin sorunlarını 23 yıldır olduğu gibi yine yapıcı bir şekilde çözüme ulaştıracağız.

"SÜRECİ TAMAMLAYACAĞIZ"

*Kamu toplu iş sözleşmelerini, çerçeve anlaşma protokolüyle ilgili talepler sendikalar tarafından bize iletildi. Sosyal diyalog anlayışı içerisinde kamu işçilerimize, toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak bu süreci de yine bu dönemde tamamlayacağız.

*Bir önceki yıla göre yüzde 30 artış yapılan asgari ücreti, gelir vergisinden muaf tuttuk. İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz. Emeklilerimizin ikramiye, banka promosyonu gibi yeni haklardan istifade etmelerini sağladık. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdik.'

"KAYBEDECEKLER"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’de yaşanan son olaylarda, bazı medya kuruluşları ve şirketlere karşı yaptığı boykot çağrısını eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Sorumsuz boykot çağrılarıyla, tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi ve girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere, prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi, onların insafına terk etmeyeceğiz. 28 Şubat’ta sermayeyi nasıl renklere ayıranlar kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını, şirketleri, firmaları, isim isim verip açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de kaybedeceklerdir.

Onlar ne yaparsa yapsın, bizler, Türkiye Yüzyılı’na giden yolda büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte el ele vererek inşa edeceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat, tüm medya gruplarını, batıya şikayet ediyor. Sen nasıl bir insansın? Başka gidecek, çalacak kapı bulamadın mı? Eğer ciddiysen, belli bir karaktere sahipsen, bu gençleri sokağa dökmek sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir.''