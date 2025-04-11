Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 9 Nisan Çarşamba günü düzenlenen mitingdeki konuşmasında Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edildi.

Dilekçede, Özel’in konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef aldığı ve kitleleri tahrik ettiği belirtilerek, "Davalının söylemleri sadece kişisel bir eleştiri sınırında kalmayıp, kamu düzenini tehdit eden ve anayasal düzene zarar verebilecek potansiyele sahip beyanlardır" denildi.

Mitingde Erdoğan aleyhine sloganlar atıldığı ve pankartlar açıldığına da dikkat çekilen dilekçede, bu durumun "organize bir şekilde gerçekleştiği" savunuldu.

Dava dilekçesinde, davanın kabulü ve Özel'den 500 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklenmişti.

Özel, konuşmasında, "Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır” ifadelerini kullanan Özel, 31 Mart seçim sonuçlarının ardından Erdoğan’ın bu durumu hazmedemediğini savunmuştu. Özel ayrıca, “Bir avuç cuntacıyla ‘Devleti ele geçirdim’ diye bu milletin karşısına dikilirsen, bu millet sana kendi gücünü mutlaka gösterecektir" ifadelerini kullanmıştı.