Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sapanca'da düzenlenen AKP 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan partisine de mesaj verdi. Erdoğan, "Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir" ifadelerini kullanırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız"

'YAPMANIZ GEREKEN DAVANIZA DÖRT ELLE SARILMAK'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği yerlere gittik. Türkiye'yi bir baştan öbür başa defalarca kez dolaştık. Dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Bunların arasında hiç ziyaret edilmeyen yerler de vardı. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Kapsama alanı dışında bırakılmış coğrafyalarla kucaklaştık. Nerede Türkiye'de ihtiyaç duyulduysa orada olmaya gayret ettik. Nasıl Türkiye Türkiye'den daha büyüksek AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. Bu hareket sadece 86 milyonun değil ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu, Mogadişu'nun, Beyrut'un umudu sizlersiniz. Unutmayın Lefkoşa, Bakü size bakıyor. Biz sadece kendi insanımızın değil bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır.

Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan binlerce bebeği şehit ettiler. Gazze'de bir soykırım yaşandı, saldırılar halen de devam ediyor. Yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Eleştirilere kulak vereceğiz, öncelikle kibirden uzak duracağız.