Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) orduya entegrasyonu konusunda vardığı mutabakata ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır" dedi.
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