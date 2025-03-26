Gazeteciler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de sarf ettiği, bugün de grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi" sözlerini sordu.

Erdoğan, 'Turpun büyüğü CHP kayyum mu?' sorusunda topu Meclis'teki başka bir gazeteciye attı. Erdoğan, "Sen anlatıver" diyerek yanıt verdi.

"HEYBEDEKİ BÜYÜK TURPLAR DAHA DÖKÜLMEDİ"

Erdoğan, "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak." demişti.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, "Anlıyoruz ki CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez" tepkisini gösterdi.

Emir şu ifadeleri kullandı:

-Pisliğinizi örtemeyeceksiniz' diyor. Pislik örtme uzmanı sizsiniz. CHP'nin içinden gelen 'bizzat bilgiler' diyor.

-Demek ki sen tanıklara, dosyadaki delillere hakimsin. Demek ki sen savcısın. Cumhurbaşkanı mı olacaksın, başsavcılık mı yapacaksın?

-Delilleri biliyor, turpları biliyor, pislikleri örtemeyeceğimizi düşünüyor. Sen boğazına kadar bu işin içindesin. Bu operasyonun tetikçisi sensin.

-Ve anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez.

-İki düşmanınız var. Bacaklarınız tir tir titriyor. İktidarınızı kaybetmekten korkuyorsunuz. Biri Ekrem İmamoğlu. Bükemediğiniz bileği de, CHP'yi de tartışma konusu yapmaya çalışıyorsunuz.