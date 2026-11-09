Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gittiği Şuşa'daki Zafer Günü törenleri sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan; Karabağ temasları, terörle mücadele süreci, ABD ile temaslar ve bölgesel çatışmalara dair değerlendirmelerini paylaştı.

"FİTNE ODAKLARINA RAĞMEN İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRÜYOR"

Azerbaycan ziyaretine değinen Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve altyapı alanlarında stratejik projeler yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ve Azerbaycan birbirine kopmaz bağlarla bağlı iki kardeş ülkedir. Fitne odaklarına rağmen iş birliğimizi enerji, ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok stratejik alanda mega projelerle taçlandırdık. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir dayanışma, kader ortaklığı ve kardeşlik hukuku vardır."

"TRUMP İLE GÖRÜŞTÜM, ÇEKİNCELERİMİZİ ANLATTIM"

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası istemediklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünün mümkün olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Maalesef yeniden olumsuz yönde bir hareketlenmeden söz edebiliriz. Bunu engelleyebilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la bu konuları görüştüm ve çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu taraflara ilettik."

"İSTANBUL'U YENİDEN MÜZAKERE MERKEZİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Rusya-Ukrayna savaşına dair Türkiye'nin diplomatik temaslarını sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk rolüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Putin ile bu konuları defalarca konuştuk ama yine konuşacağız. Sayın Zelenskiy ile malum geçtiğimiz hafta konuştuk, yine konuşacağız. Sayın Trump ile, Avrupalı liderlerle, konunun tüm taraflarıyla temas halindeyiz. Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız."

"DÜNYAYI KKTC'Yİ TANIMAYA DAVET EDİYORUM"

Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm politikasının sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, uluslararası topluma seslendi:

"Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak görmüyoruz ve iki devletli çözümün arkasında duruyoruz. Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN VÜCUDUMUZU KOYDUK"

"Terörsüz Türkiye" sürecinde devletin tüm kurumlarıyla devrede olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen mekanizmaya dair şu ayrıntıları aktardı: