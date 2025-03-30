Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de yoğun diplomasi trafiğine devam etti.

İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu görüşmelerin gündem maddelerinden biri de İsrail'in Gazze'ye saldırıları oldu.

Erdoğan, Türkmenistan, Cezayir, Endonezya, Özbekistan, Kazakistan, Umman, Malezya, Pakistan ve Kırgızistan'ın liderleriyle görüşmelerinde bayram tebriklerini iletti.

Türkmenistan lideri Berdimuhammedov

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüşmesinde Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkan Tebbun

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüşen Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü liderlerden biri de Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto oldu.

Bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve işbirliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinde, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, gelecek dönemde işbirliğinin artarak süreceğini dile getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Umman Sultanı El Said

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonla görüşme yaptı.

Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ve Türkiye'nin Filistin'le dayanışmayı her platformda sürdüreceğini söyledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü liderlerden biri de Malezya Başbakanı Enver İbrahim oldu.

Erdoğan'ın, Filistin'deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkesle barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu aktardığı görüşmede, Türkiye ile Malezya'nın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şerif

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin, İsrail zulmü altındaki Gazze'yi yalnız bırakmayacağını, Filistin'in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov

Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un görüşmesinde, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.