Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin Yunanistan’ın Ege adalarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, son dönemde Adalar Denizi’nde İsrail ile ittifak kurarak Türkiye’ye karşı askeri girişimlerde bulunduğunu belirttiği Atina yönetimine sert mesaj verdi.

Erdoğan, Yunanistan’ı gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye çağırdı.

"YUNANİSTAN GİRDİĞİ BU YANLIŞ YOLDAN DÖNMELİ"

-Benim sorum Yunanistan'la ilgili... Biliyorsunuz bir taraftan Türkiye'yle diyalog mesajları verirken bir taraftan da Ege adalarındaki askeri kapasitelerini artırıyorlar.

-Son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin itirazlarına rağmen bölgede planlarının değişmeyeceğini söyledi. Eğer Yunanistan gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak?

-Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Yunanistan'la biz iyi komşuluk temelinde yürüyelim diyoruz. Kara parçamızdan, şöyle Kaş’tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi?

-Ama biz her konuda samimi olduk. Yapıcı davranan taraf olduk. Fakat çoğu zaman iyi niyetimizin karşılığını göremedik.

-Bir defa Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım, Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez.

-Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir.

-Yunanistan, girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir.

-Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir. Biz bölgemizde barış, güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz.

"ZAMAN VERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

-Bu tür olaylarda zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz.

-Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir.

-Süreç, bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.