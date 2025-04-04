Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Gürses, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gürses, "Tayyip Erdoğan şimdi seçimlerde ittifak yapmak için Zafer Partisi'ne haber göndermeye başladı." dedi.

Bayram tatili dolayısıyla memleketi Rize’de gazetecilerle bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Gürses, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürses, seçim anketlerinde MHP'nin oy oranının yüksek gösterildiğini belirterek "MHP'nin yüzde 8 oyu yok. Nereden çıktı bu yüzde 8? Zafer Partisi'ni az göstermeye çalışıyorlar. Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 10-11 civarlarındadır. Seçimde ittifak yapmak isteyenler var. Tayyip Erdoğan'da şimdi haber göndermeye başladı. Zafer Partisi'ne diyor ki "İttifak yapalım."" ifadelerini kullandı.

Gürses, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Niye? Tayyip Bey diyor ki "Ben cumhurbaşkanlığında kalayım. Parlamenter sistem olsun. Başbakan ve bakanlar kurulu Meclis'ten çıksın." buna razı olacak. Cumhurbaşkanlığını bana bırakın diyor.