Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemini yarın yapılacak Genel Kurul Özel Oturumu ile açacak. Oturumun ardından TBMM'de saat 18.30'da açılış resepsiyonu düzenlenirken, resepsiyona tüm partilerin milletvekilleri davet edildi.



YENİ PARTİ KATILMAYACAK



Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ile yaptığı değerlendirme sonucunda yarın yapılacak Genel Kurul Özel Oturumu'na katılma kararı aldı. Ancak oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a geldiği sırada milletvekillerinin ayağa kalkmaması kararlaştırıldı. Ayrıca Yeni Parti, saat 18.30'da düzenlenecek TBMM açılış resepsiyonuna ise gitmeyeceklerini belirtti.





KILIÇDAROĞLU HEM OTURUMA HEM RESEPSİYONA GİDECEK

Edinilen bilgilere göre mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Genel Kurul Özel Oturumu'na katılacak. Kılıçdaroğlu, akşam da Meclis ev sahipliğinde gerçekleştirilecek geleneksel kabul resepsiyonunda da hazır bulunacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, yarınki açılış programı kapsamında sabah saatlerinde TBMM Atatürk Anıtı önünde icra edilecek resmi çelenk sunma törenine ise katılım sağlamayacağı belirtildi.



CHP'li milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalkıp kalkmayacağı ise henüz bilinmiyor.