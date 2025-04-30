Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında "Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" dedi.

Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

23 Nisan 1920'den bugüne millet için mücadele etmiş tüm milletvekilleri adına şükranlarımı sunuyorum. Demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti'nin sahibi varsa milletimizin kendisidir. Sandıkta seçmenden tokadı yiyince de başlarlar millete hakaret etmeye, milleti aşağılamaya, suçlamaya... CHP'nin başındaki zat dedikodu ile siyaset yapıyor.

-Batı'daki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri, arsızları demokrasi kahramanı ilan ediyor. Sayın Özel aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. İnsan önce aynaya bakar.

-Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme, önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştı.

"NEFESİ 2028'E YETECEK Mİ GÖRECEĞİZ"

-Sonuç ortada cumhurbaşkanı olacaktı şaibeli şekilde tarih oldu. Şimdi ne kapısını çalan var. Bunun nefesi 2028'e yetecek mi göreceğiz.

"DAHA KAÇ CHP'Lİ SİYASET GİRDABINDA TELEF OLUP GİDECEK?"

-Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek? Bizim milletimize kazandırdığımız binlerce hizmetten herhangi birinin zekatı bu kişinin ömrü boyunca yaptığı siyasetle elde ettiği neticeye 1000'e katlar.

-CHP Genel Başkanı önce bizim mahalle temsilcimizin karşısına çıksın, sonra ona kulak kabartırız. CHP'de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Güya şeffaf olacaklardı, rantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Biz sadece CHP'ye umut bağlamış insanlarımız adına üzülüyoruz. Karşımızda demokratik bir ülkeye yaraşır bir muhalefet olmadığı için sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz.

"RÜŞVETİN, HIRSIZLIĞIN PARTİSİ, PIRTISI OLMAZ"

-Rüşvetin, hırsızlığın, sahtekarlığı partisi, pırtısı, kimliği olmaz. Ortada Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu savunmak hepimizin görevidir.

İSTANBUL DEPREMİ

-Onların yapmadıkları görevleri de gerektiğinde biz omuzlayıp icraata dönüştürüyoruz. Son İstanbul depremiyle önemi bir kez daha idrak edilen kentsel dönüşüm konusunda da benzer bir hazırlık içindeyiz.

-İstanbulluların canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislere bırakamayız. 23 Nisan'dan bu yana verdiğimiz mücadele ile bunu bir kere daha ortaya koyduk. İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP Genel Başkanı depremden 5 gün sonra şehrin yolunu hatırlamıştır. Onu da patronundan talimat almaya gitmiştir. İstanbul'un üzerine düşen beceriksizliğin, umursamazlığın devam etmesine gönlümüz razı değil. Şayet kesintiye uğratılmasa, bizim İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 600 bin konut sahiplerine teslim edilecekti. 1,5 milyon konutun yenilenmesine doğru ilerleyecektik.

"YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELİYOR"

-İş yapmak yerine şov yapanlar yüzünden yüreğimiz ağzımıza geliyor.

-İstanbul depreminde değeri daha iyi anlaşılan yeni yollar, otoyollar ve köprülerle ulaşım altyapımızı güçlendirdik. Millet bahçelerimizin deprem anında ne kadar hayati rol oynadığı geçen hafta bir kez daha anlaşılmıştır. AFAD ziyaretimden sonra Kağıthane Hasbahçe'ye indik. Vatandaşlarımız çadırlarını kurmuştu. Biz de orada belediyemizin restoranında onlarla beraber çay içtik. Orası millet bahçesiydi.

-250 bin sosyal konut kampanyasına devam ediyoruz. TOKİ geçen yıl aralık ayında ihaleleri tamamladı. Bu konutlar yıl sonuna kadar devam edecek.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINDA DESTEK MİKTARLARI DEĞİŞTİ

-Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 700 bin dönüşüm konutu ve sosyal konut inşa ettik. 15 milyon vatandaşımıza yeni yuva kazandırdık.

-Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarımızı artırıyoruz. 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya, İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz.

-Kentsel dönüşüm konusunda kimsenin ideolojik takıntılarıyla uğraşacak vaktimiz yok.