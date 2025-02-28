Resmi Gazete'nin 28 Şubat 2025 tarihli sayısı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de iki yeni danışman ataması yapıldı.
SARAY'A İKİ YENİ DANIŞMAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de iki yeni danışman ataması yapıldı. Resmi Gazete kararında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz ve Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı.
DİĞER ATAMALAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararları şöyle:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan yeni atamalara göre, Niğde İl Müftüsü Osman Ayas, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, görevden alındı.
Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak, Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu atandı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine Zafer Demircan ve Zübeyir Çalışan atandı.