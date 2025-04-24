İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AFAD koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

AKP TANITIM BAŞKANI VAR İBB YOK

İstanbul İl AFAD Merkezi'ndeki toplantıda dikkat çeken detay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) hiçbir temsilcinin davet edilmemiş olmasıydı.

AFAD merkezinde yapılan toplantıya Çevre Bakanı Murat Kurum; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve ilgili bürokratlar katıldı. Bu isimlerin yanında AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ın da toplantıda yer alması, İBB'nin yokluğunu daha da belirgin hale getirdi.

Öte yandan Erdoğan ise toplantı sonrası özetle şu ifadeleri kullandı: "AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Devlet olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz."