Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde 92 yaşındaki bir yurttaşa elini öptürdü.

Erdoğan daha önce de Gaziantep’te hak sahiplerine sosyal konut teslimi töreninde yaşlı bir kadın yurttaşa elini öptürmüştü.

YAŞLI KADINA ELİNİ ÖPTÜRDÜĞÜ ANLARI AKP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi öncesinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Güneyşehir bölgesindeki 5 bin 113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Törenine katıldı. Anahtar ve tapu teslimi sırasında yaşlı bir kadın depremzedenin Erdoğan'ın elini öptüğü görüldü.

O anları Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak sosyal medya hesabında, “#Gaziantep Güneyşehir'de inşa edilen 5 bin 113 sosyal ve deprem konutu için tapu ve anahtar heyecanı. Hemşehrilerimiz evlerinin tapusunu ve anahtarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Tüm vatandaşlarımız heyecanlıydı ama Cipilli ailesinin mutluluğu başkaydı. Cumhurbaşkanımız evin anahtarını ikiz kızlarımıza teslim etti.” diyerek paylaşmıştı.