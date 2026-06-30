AKP’nin Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kulislerinde, partinin yeni dönem yol haritasına ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Parti kaynaklarına göre resmi gündemde ekonomi, güvenlik, toplumsal beklentiler ve yeni dönem politikaları yer aldı.

ERDOĞAN’IN TEŞKİLAT MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantının perde arkasında ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlara yönelik mesajlarının dikkat çektiği ifade edildi.

Parti kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, son dönemde teşkilatlarda oluştuğu değerlendirilen “rehavet” ortamından rahatsız olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda il ve ilçe teşkilatları ile AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) kapsamlı değişiklik hazırlığı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

“SAHA ÇALIŞMASI” VURGUSU

Cumhuriyet’in haberine göre, kaynaklar Erdoğan’ın seçim takvimi beklenmeden teşkilatların sahadaki faaliyetlerini sürdürmesini istediğini aktararak, “Çalışan, vatandaşa dokunan, sahayı boş bırakmayan kadrolarla yola devam edilmesi isteniyor.

Performans artık daha yakından takip edilecek” değerlendirmesinde bulundu.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA MESAFE

Toplantıda, siyasi kulislerde zaman zaman gündeme gelen erken seçim tartışmalarının da ele alındığı belirtildi.

Parti kaynakları, 2026 sonbaharında erken seçim yapılacağı yönündeki iddialara sıcak bakılmadığını ifade etti.

ÖNCELİK EKONOMİ VE TEŞKİLAT YAPILANMASI

Edinilen bilgilere göre iktidarın önceliğinin ekonomik politikalar olduğu, bu nedenle seçim hazırlıkları yerine teşkilatların yeniden yapılandırılması ve saha çalışmalarının güçlendirilmesine ağırlık verileceği aktarıldı.

KABİNE YERİNE PARTİ YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Son günlerde özellikle NATO Zirvesi sonrasında bazı bakanların görevden alınabileceği yönündeki kulisler de toplantıda değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

Parti kaynakları, sonbahar öncesinde bir kabine değişikliğinin planlanmadığını dile getirdi.

Kulislerde, Erdoğan'ın önceliğinin parti teşkilatlarını yeniden hareketlendirmek olduğu belirtilirken, olası bir kabine revizyonunun ise siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi.

AKP kulislerinde kısa vadede beklentinin kabineden ziyade parti yönetimi ve teşkilatlarda yapılacak değişiklikler üzerinde yoğunlaştığı, yeni dönemde vatandaşla temasını artıran ve sahada aktif çalışan bir teşkilat yapısının hedeflendiği konuşuluyor.