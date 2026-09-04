AKP’nin seçim hazırlıkları kapsamında ekim ayında teşkilatları aracılığıyla saha çalışması başlatacağı öne sürülüyor. Çalışmada yurttaşların talepleri ve çözüm bekleyen sorunları dinlenerek raporlanacak.

Hazırlanan raporların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtilirken, sahadan gelen beklentilerin seçim öncesinde gündeme getirilebilecek düzenlemelerin belirlenmesinde etkili olacağı ifade ediliyor.

Ancak taleplerin hangilerinin düzenlemeye dönüşeceği, bunun için kaynak ayrılıp ayrılmayacağı ve uygulama takvimine ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.

Seçim hazırlıkları kapsamında değerlendirilmesi beklenen başlıkların başında emeklilere seyyanen zam geliyor.

Emekli ve memurlar için banka promosyonlarının artırılması da gündemdeki diğer başlıklar arasında yer alıyor

. Ancak olası zam ve promosyon düzenlemelerinin tutarı, kapsamı ve uygulanma yöntemi konusunda henüz netlik bulunmuyor.

Çalışma hayatına ilişkin öne çıkan başlıklardan biri de taşeron işçilere kadro verilmesi.

Düzenlemenin kapsamı, geçiş şartları ve takvimine ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, öğretmen atamalarının da seçim öncesinde gündeme gelebilecek adımlar arasında olduğu ileri sürülüyor.

SEÇİM İÇİN MAYIS 2027 SÖYLEMİ

Ekim ayında yürütüleceği öne sürülen saha çalışmasının ardından yurttaşlardan gelen sorun ve taleplerin değerlendirilerek öncelikli başlıkların belirleneceği iddia ediliyor.

Bu taleplerin, seçim öncesinde “müjde” olarak açıklanabilecek düzenlemelerin şekillenmesinde etkili olacağı öne sürülürken, raporların uygulamaya nasıl aktarılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre, AKP’nin ekimde sahaya ineceği yönündeki iddialara, seçimin Mayıs 2027’de yapılabileceği söylemi de eşlik ediyor.

Emekliye zam, taşerona kadro ve öğretmen atamaları gibi başlıkların, olası seçim takvimi öncesinde gündeme alınabilecek düzenlemeler arasında değerlendirildiği belirtiliyor.