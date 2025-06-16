Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatilini Marmaris'te geçirdiği dönemde, beklenen kabine değişikliği ve bürokrasideki yer değişiklikleri için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Haziran sonunda yapılması beklenen kabine değişikliğine yönelik hazırlıklarını tamamlamaya yaklaştığı belirtiliyor.

Yerel seçimde oyunu artıran CHP, AKP’yi geride bırakarak birinci parti konumuna yerleşmişti, yapılan kamuoyu araştırmaları da her geçen gün aradaki farkın daha da arttığı yönünde sinyaller veriyor.

Bu durum, AKP'nin değişim stratejilerini de hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimdeki başarısızlık nedeniyle pek çok il ve ilçe başkanını değiştirmiş ancak kabineye yapılacak değişiklik konusunda herhangi bir açıklama gelmemişti.

KAFASINDA BİR ŞEKİL OLUŞTURDU

AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre; Erdoğan, Marmaris’teki çalışmalarında kabine değişikliği ve bürokratik atamalar konusunda kafasında belirli bir şekil oluşturdu.

Daha önce de değişiklikler öncesi Marmaris’i tercih eden Erdoğan’ın dönüşü ile birlikte kabinedeki değişiklik beklentisi arttı.

Halk TV'nin haberine göre; AKP’liler ise bu değişikliklerin parti içindeki çekişmeleri yatıştırmasını temenni ediyor.

AKP kulislerinde konuşulanlara göre, özellikle kabine ve bürokraside yapılacak değişikliklerin "bir an önce" hayata geçirilmesinin, partinin geleceği için çok önemli olduğu vurgulanıyor.

Son dönemde AKP içinde yükselen gerilimlerin, özellikle tutuklanıp serbest bırakılan Avukat Burak Bekiroğlu'nun açıklamaları ile zirveye çıktığı da AKP kulislerinde konuşuluyor. Birçok AKP'li, bu gerilimin kamuoyunda daha fazla yer bulmadan, kabine değişikliğinin yapılmasının partiye fayda sağlayacağını savunuyor.

Bekirolu, sosyal medyada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un avukat kardeşi Yahya Tunç'un ByLock kaydı çıktığına değinerek paylaşımlarda bulunmasının ardından tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.