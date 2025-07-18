Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmay subay mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, "Karanlığın en yoğun olduğu an aydınlığın en yakın olduğu andır. Etrafımızdaki karanlık kimseyi ürkütmesin, umutlarını kırmasın. Bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Yapay zeka insansız teknolojiler yarı iletkenler ve nadir toprak elementleri gibi değişkenler, konvansiyonel stratejilerin dönüşümü de zorunlu hale getirdi. Geçmişteki siper savaşlarının yerini siber savaşlar almış durumda. Post liberal dönem olarak adlandırılan bu gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Savunma sanayindeki hamlelerimizle küresel planda adından söz ettiren ülkeler arasındayız." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İç cephemizi tahkim ediyor, tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Bu adımlarla Terörsüz Türkiye hedefimize ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlıyız.

Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgemizdeki kardeşlerimizin yaşadığı ağır imtihanlar kimseyi endişeye sevk etmesin.

Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda biz nice imtihanlarla karşılaştık. İçeriden dışarıdan nice ihanete muhatap olduk. Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık.

İstiklal ve istikbal sevdamızdan asla taviz vermedik. Bize ömür biçenler oldu, kefen biçenler oldu. Hasta adam dediler, Türkler yok olacak, esir olacak dediler. Her defasında Türk'ün çelikten iradesine çarptılar. Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu. Türk milleti olarak biz ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz.

Karanlığın en yoğun olduğu an aydınlığın en yakın olduğu andır. Etrafımızdaki karanlık kimseyi ürkütmesin, umutlarını kırmasın. Bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak.

Coğrafyamızın üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak. Karanlıktan bahsedenler eninde sonunda kaybedecek. Kazanan kardeşlik ve insanlık olacak.

Geniş coğrafyamızda merkezinde zulmün ve çatışmanın değil istikrarın, adaletin, özgürlüğün ve iş birliğinin olduğu yepyeni bir sayfa açacağız.

Sırt sırta verecek, kenetleneceğiz. Bölgemize yönelik kirli senaryoları inşallah yırtıp atacağız.