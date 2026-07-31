Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Ankara'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Ocak 2025'te göreve başlamasından bu yana Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Avn, bu temasın yaklaşık dokuz yıl aradan sonra bir Lübnan cumhurbaşkanı tarafından yapılan ilk ziyaret olduğunu vurgulayarak "Bu ziyaretin yeni bir dönemin başlangıcı olacağını biliyorum" ifadesini kullandı.

Zirvede, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) 2026 sonu itibarıyla tamamlanması planlanan çekilme süreci ve sonrasındaki bölgesel güvenlik düzenlemeleri ele alındı.

ABD'nin İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki kırılgan ateşkesi korumaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Güney Lübnan'da güvenliğin sürdürülmesine yönelik gelecekteki girişimlerde yer almaya hazır olduğunu belirtti.

'HER YARDIMA HAZIRIZ'

BM Güvenlik Konseyi'nin geçen yıl İsrail ve Lübnan'ın arasındaki çatışma hattını tutmakla görevlendirdiği UNIFIL'in görev süresini yıl sonuna kadar uzattı.

Nitekim bu dönemin ardından bir yıllık kademeli çekilme sürecinin öngörüldüğünü hatırlatan Erdoğan, uluslararası gücün çekilmesinin ardından Türkiye'nin bölge güvenliğini desteklemeyi ve Lübnan'ın egemenliğini korumayı hedefleyen tüm girişimlere katılmak istediğini vurguladı.

2006 İsrail-Hizbullah savaşının ardından genişletilen UNIFIL misyonuna istihkam personeli ve deniz kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlayan Türkiye'nin son konuşlandırması Aralık 2025'te sona ermişti.

Görüşmede ayrıca Lübnan'ın komşusu Suriye ile olan ilişkileri de değerlendirildi. Aralık ayında Suriye rejiminin devrilmesinin ardından Ankara'nın yakın bir bölgesel müttefiki haline gelen Suriye ile Lübnan arasındaki yakınlaşmayı takdir eden Erdoğan, zorlu bir geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bu çerçevede, Temmuz ayında Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani'nin Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret de dahil olmak üzere iki ülke arasında başlayan üst düzey temasların önemine değinildi.

KIBRIS KRİZİNDEN SONRA İLK GÖRÜŞME

Söz konusu ziyaret, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın 10 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirdiği temasların devamı niteliğini taşıdı.

İki ülke ilişkileri, Kasım 2025'te Lübnan ile Kıbrıs arasında imzalanan deniz sınırı anlaşması nedeniyle gerilmiş, Millî Savunma Bakanlığı anlaşmanın KKTC halkının haklarını ihlal ettiğini belirterek tepki göstermişti.

Ancak Şubat ayından bu yana yaşanan ABD-İran savaşı ve İsrail-Hizbullah hattındaki gerilim, Ankara ve Beyrut'u daha yakın bir iş birliğine yöneltti.

Erdoğan görüşmede, İsrail saldırılarında 20 bine yakın evin hasar gördüğü veya yıkıldığı, 24 köyün ağır tahribata uğradığı Güney Lübnan'ın yeniden imarı için Türkiye'nin elinden gelen tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.