Muhalefetin erken ve ara seçim çağrılarına kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için farklı formüller üzerinde durulmaya devam ediliyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre AKP, bu hedef doğrultusunda Meclis’ten erken seçim kararı çıkarılmasını planlıyor. Ancak söz konusu karar için muhalefetin de desteği gerektiğinden, Meclis kulislerinde bu yöndeki temas ve beklentilerin sürdüğü ifade ediliyor.

KASIM PLANI İPTAL

Cumhur İttifakı temsilcileri seçimlerin zamanında yapılacağını dile getirmeye devam etse de, Erdoğan’ın yeniden adaylığı için normal şartlarda 14 Mayıs 2028’de yapılması gereken seçimlerin öne çekilmesine yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinde yer alan haberde seçim tarihi olarak Kasım 2027’nin planlandığı aktarılmıştı. Ancak bugün iktidara yakın Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre bu plan iptal edildi. AKP’nin 7 Kasım 2027’de gerçekleştirmeyi hedeflediği seçimin ertelenmesinde ekonomideki gelişmelerin etkili olduğu ifade edildi. Özellikle İran’da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın hesapları değiştirdiği kaydedildi.

YENİ TARİH BELLİ OLDU

AKP yönetimi ekonomi yönetimine ilave süre kazandırmak amacıyla seçim takvimini birkaç ay erteleme kararı aldı. Buna göre erken seçimin 2028 yılının ilkbaharında yapılmasının planlandığı belirtiliyor. Öte yandan AKP yönetiminin mevcut ekonomik koşullarla seçime gitmenin risklerini gördüğü de ifade ediliyor.