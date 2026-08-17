Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire’ye verdiği röportajda, geçmişte AKP'nin stratejik hedefleri arasında yer alan Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, AB üyeliğinin öncelikli hedefleri olmadığını söyledi.

El Cezire'ye konuşan Erdoğan, gündemdeki birçok konuya ilişkin soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde dikkat çeken kısımlardan biri de AB üyeliğine ilişkin değerlendirmeleriydi. Erdoğan AB üyeliğinin öncelikleri arasında yer almadığını kaybederken, bu durumda kaybeden tarafın Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Avrupa, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmamasından kaybeden taraf. Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN AB MACERASI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin kökleri, Türkiye'nin 1959'da gerçekleştirdiği ilk resmi müracaata dayansa da tam üyelik görüşmeleri ancak 2005 senesinde start alabildi. Buna karşın, takip eden dönemde siyasi alandaki reform duraksamaları, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki görüş ayrılıkları gibi kritik başlıklar yüzünden katılım müzakerelerinde arzulanan mesafe kat edilemedi.

Günümüzde taraflar; düzensiz göçle mücadele, terör, ikili ticaret ve bölgesel güvenlik gibi alanlarda diyaloğu sürdürüyor. Bununla birlikte, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin sağlanması ve mevcut Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi noktasında henüz somut bir ilerleme kaydedilebilmiş değil.