Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, terörsüz Türkiye'yi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. En büyük eserimiz terörsüz Türkiye" dedi.

Erdoğan, "CHP zihniyeti, milletimizin mazisini sahiplenmek yerine, bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz beklendi. En parlak dönemlerimiz yok sayıldı. Tek parti faşizmi döneminde yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Değerlerimiz toplum hayatımızın dışına atılmak istendi. Elif baların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Elimize tahta parçasıyla elif baların yazılıp verildiğini bilir misiniz? Kur'an kurslarının kapısına kilit vurulduğu döneme şahit olduk. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Bu politikalarda belli ölçüde muvaffak da oldular." diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti.

-Bu malum çevreler 'Türk milletinin hamuru Müslümanlarla yoğrulmuştur' dediğimiz için şahsımızı günlerce hedef aldılar. Tarihimize, köklerimize, kurucu değerlerimize sahip çıktığımız için bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarih okusalar Türkiye Cumhuriyeti'nin imparatorluk çınarının taze bir şıvgını olduğunu anlayacaklar. Biraz tarih kitabı karıştırsalar şu hakikatleri görecekler: Adalet dendiğinde akla biz geldik. Asalet dendiğinde zihinlerde biz canlandık

-Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız. Biz burada ev sahibiyiz, onlar on binlerce kilometre ötede onursuzca son nefeslerini verdiler.

Fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Terörün olmadığı, her köşesinde kardeşliğin olduğu iklimi inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız.

-Gençlerin heyecanı üzerinden ikbal devşirmeye çalışanlara, yolsuzluklarını perdelemek için gençlerin arkasına saklananlara, menfaatperesetlere bugüne kadar prim vermedik. Ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.