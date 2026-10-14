Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı" başlıklı yazısında ASAL Araştırma'nın güncel verilerini paylaştı. Araştırmada "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtlarda fon krizi, yüzde 16.5 oranıyla ikinci sıraya yerleşti. Bu sonuç, fon krizinin toplumda derin bir etki bıraktığını ortaya koyuyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları gibi geleneksel başlıklar, fon krizinin gerisinde kaldı.

"YERLİ VE MİLLİ FON" SLOGANIYLA PAZARLANDI

Selvi, siyasi partilerin bu durumu değerlendirmesi gerektiğini, özellikle AK Parti tabanında ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Yazar, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde de benzer bir memnuniyetsizlik hissedildiğini aktardı. Rahatsızlığın temel nedeninin, foncuların "Yerli ve milli fon" sloganıyla pazarlama yaptığını ve siyasi değerleri istismar ettiğini düşündükleri yönünde. Ekonomi bürokrasisinde ve siyasette fon rezaletine karışan kişilerin AK Parti döneminde görevlendirilmiş olması, bu tepkinin kaynağı olarak gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarına da değinen Selvi, Erdoğan'ın "Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı" sözlerini hatırlattı. Selvi, Erdoğan'ın "Çürüyen kol kesilir" ifadesiyle mücadeleyi seçtiğini ve muhalefet lideri Özgür Özel gibi savunmaya geçmediğini vurguladı. Yazar, Erdoğan'ın "Sütte leke var bizim arkadaşlarımızda leke yok" demediğini, aksine zamanlamayı kendisinin belirleyerek siyasette ve bürokraside gerekli temizliği yapacağını ifade etti.

"HİÇBİRİ" SEÇENEĞİ YÜZDE 34.8

Selvi, ASAL Araştırma'nın bir başka verisine dikkat çekerek siyasete yönelik güven erozyonunu gözler önüne serdi. "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen yanıtlarda "Hiçbiri" seçeneği, yüzde 34.8 ile birinci sırada yer aldı. Bu oran, toplumun hem iktidara hem de muhalefete çözüm mercii olarak güvensizlik duyduğunu gösteriyor. Selvi, toplumun umudunu kestiği bir dönemde siyasetçilerin tedirgin olması gerektiğini belirtti.

Ankette AK Parti'yi çözüme işaret edenlerin oranı yüzde 23 ile ikinci sırada kaldı. Selvi, 24 yıllık iktidarına rağmen halkın çare olarak AK Parti'yi görmesinin, muhalefetin kendini sorgulaması gerektiğini ifade etti. Yeni Parti'yi tercih edenlerin oranı yüzde 16.6, İYİ Parti yüzde 3.8, DEM Parti yüzde 2.5 ve MHP yüzde 2.2 olarak ölçüldü. CHP, yüzde 1.1 ile listenin alt sıralarında yer alırken, Zafer Partisi yüzde 1.1, Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1 ile son sıralarda bulundu.