Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital platformlarda yer alan söz konusu iddiaların tamamen uydurma olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yönde herhangi bir kararname imzalamadığı vurgulandı.

Paylaşımda ayrıca, kamuoyunun Türkiye’yi ve Türkiye – Azerbaycan ilişkilerini hedef aldığı ifade edilen dezenformasyon içeriklerine karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek, yalnızca resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

'10 MİLYON DOLAR İDDİASI ASILSIZDIR'

İşte DMM'den yapılan açıklama:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını'' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır.

Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."