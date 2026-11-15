Sözcü TV'de soruşturmayı değerlendiren Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, yaşananların yalnızca finans piyasalarındaki manipülasyon iddialarıyla sınırlı olmadığını savundu.

Yılmaz'a göre soruşturma, AKP içerisindeki en etkili güç merkezleri arasında yaşanan mücadelenin görünür hale gelmesine neden oldu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI YOLSUZLUK DOSYALARINDAN BİRİ"

Fon soruşturmasının boyutlarına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin son derece kapsamlı bir yolsuzluk dosyasıyla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Soruşturmanın bireysel çıkar ilişkilerinden çok daha büyük bir yapılanmaya işaret ettiğini savunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Belki de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yolsuzluk dosyalarından birini konuşuyoruz. Bireysel bir ihtiras, bireysel bir para hırsı ya da ahlaki zafiyetten öte, sadece bu soygun üzerine kurulmuş bir sistem oluşturulduğunu düşünüyorum."

Yılmaz, finansal denetim mekanizmalarındaki görevlendirmelerin de sorgulanması gerektiğini belirterek, denetleyen ve denetlenen kurumlar arasında çıkar ilişkileri bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

"AKP'NİN ÇEKİRDEK KADROSUNDA ÇOK DERİN BİR KAVGA VAR"

Soruşturmanın siyasi boyutuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, iktidar partisindeki mücadelenin artık eski ve yeni kadrolar arasındaki görüş ayrılıklarını aştığını öne sürdü. Ankara kulislerinde son anket sonuçlarının büyük yankı uyandırdığı gündeme geldi.

Yılmaz, AKP'nin kuruluşundan bu yana etkili olan gruplar arasında ciddi bir güç mücadelesi yaşandığını savunarak şunları söyledi:

"Şu anda iktidar içindeki çok önemli güç merkezlerinin birbiriyle kavgasına dönüşmüş. AK Parti içerisinde siyasi farklılıklar, eskilerle yeniler arasında mücadele olduğunu konuşuyorduk. Ama geldiğimiz noktada çekirdek kadroda, kurucu kadro diyeceğimiz, AK Parti içerisinde en güçlü nüfuza sahip gruplar arasında bir mücadele görüyoruz. Artık çok derin bir kavga."

Yılmaz, bu ölçekte bir iç mücadelenin ilk kez bu kadar görünür hale geldiğini düşündüğünü ifade etti.

"BİR GÜÇ TEDBİR KOYUYOR, DİĞERİ YARIM SAATTE KALDIRIYOR"

Programda en dikkat çekici iddialardan biri, soruşturma sürecinde bazı etkili isimler hakkında alındığı belirtilen tedbir kararlarına ilişkin oldu.

Yılmaz, AKP içerisinde önemli konumda bulunan bazı kişiler hakkında tedbir kararları açıklandığını, ancak bu kararların yaklaşık yarım saat içerisinde kaldırıldığını ileri sürdü.

Söz konusu gelişmeyi iktidar içindeki güç mücadelesinin işareti olarak yorumlayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu kadar kudretli ve önemli isimlere tedbir koyabilecek bir güç merkezi var aynı iktidarın içerisinde. Ama yarım saat içerisinde bunu kaldırtabilecek başka bir güç merkezi daha var. Bunlar arasında bir mücadele var."

Yılmaz, dosyanın hukuki ayrıntılarına hâkim olmadığını da belirterek bu değerlendirmesinin siyasi bir yorum olduğunu vurguladı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA AYRINTISI

Programda fon soruşturmasının kamuoyunda geniş yankı uyandırmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının gündeme gelmesinin etkili olduğu da savunuldu.

Yılmaz, muhalefetin Kaya'nın ismini gündeme taşımasının soruşturmanın görünürlük kazanmasında önemli rol oynadığını ileri sürdü.

Soruşturmanın yalnızca bürokratlar ve görevden almalar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, finansal sistemin denetim mekanizmalarının da kapsamlı biçimde incelenmesi çağrısında bulundu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI'NA 10 AYLIK SESSİZLİK ELEŞTİRİSİ

Programda Hazine ve Maliye Bakanı'nın fon piyasalarındaki manipülasyonlara ilişkin daha önce yaptığı uyarıları gündeme getirildi.

Bakan'ın kamuoyunu uyarmasının ardından geçen 10 aylık süreçte hangi önlemlerin alındığının açıklanması gerektiğini savunan yorumcu, siyasi sorumluluğun bürokratik görevlendirmelerle sınırlı tutulamayacağını ifade etti.

Fon piyasalarında manipülasyon yapıldığına ilişkin uyarıların ardından neden daha etkili tedbirler alınmadığını sorgulayan yorumcu, şu soruyu yöneltti:

"10 ay boyunca sizi ne engelledi de o zaman 50 olan sonra 500 oldu?"

Söz konusu sorunun bütçe görüşmelerinde de yöneltildiği ancak yanıt alınamadığı programda dile getirildi.

"SİYASİ SORUMLULUKTAN KAÇILAMAZ"

Programda, soruşturma kapsamında bürokrasideki bazı isimlerin ön plana çıkarılmasının siyasi sorumluluğun tartışılmasını engellememesi gerektiği vurgulandı.

Fon piyasalarındaki gelişmelerin yalnızca yüksek gelir grubundaki yatırımcıları değil, ekonomik kriz koşullarında birikimlerini değerlendirmeye çalışan geniş bir kesimi de etkilediği belirtildi.

Yatırımcıların SPK, BDDK ve TMSF gibi kurumların varlığına güvenerek finansal sisteme dahil olduklarına dikkat çekilirken, yaşananların kamu kurumlarına duyulan güven üzerinde de ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

GÖZLER İKTİDAR İÇİNDEKİ HESAPLAŞMADA

Değerlendirmelerde, fon soruşturmasının yalnızca ekonomik ve hukuki sonuçlarının değil, siyasi etkilerinin de giderek büyüdüğü görüşü öne çıktı.

Yılmaz, soruşturmanın iktidar içindeki etkili grupların mücadelesine dönüştüğünü savunurken, bu çatışmanın nasıl sonuçlanacağının önemli bir siyasi mesele haline geldiğini belirtti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni isimlerin gündeme gelip gelmeyeceği ve iddia edilen güç mücadelesinin siyasi sonuçları ise belirsizliğini koruyor.