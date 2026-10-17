Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’daki manipülasyon iddiaları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili tutumuna ilişkin operasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini düşündüğünü belirtti.

“ERDOĞAN, ‘BU İŞE KARIŞMAYIN’ DEMİŞ”

Tayyar, Erdoğan’ın Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş için devreye giren isimlerden birine müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Az önce öğrendim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş için devreye giren ‘hatırlı’ isimlerden birine ‘bu işe karışmayın’ diyerek kestirip atmış.”

“SON MYK TOPLANTISINDA NEREDEYSE HERKESİ HAŞLAMIŞ”

Erdoğan’ın son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da fon operasyonuyla ilgili sert mesajlar verdiğini iddia eden Tayyar, Cumhurbaşkanı’nın soruşturma konusundaki tavrının kararlı olduğunu savundu.

Tayyar, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son MYK toplantısında da neredeyse herkesi haşlamış, fon operasyonuna dair sert mesajlar vermiş.

Belli ki çok kararlı, bir o kadar öfkeli, ummadıklarından gördükleri karşısında.”

“NEŞTERİN DAHA DERİNE İNDİRİLECEĞİ KONUSUNDA UMUTLARIM ARTTI”

Tayyar, Erdoğan’ın açıklamalarının yalnızca bir mesaj olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, AKP’li bir genel başkan yardımcısının sözlerini de hatırlattı.

Tayyar, “Onun için aşağıdaki mesajı ‘kuru mesaj’ olarak görmüyorum. Bir genel başkan yardımcımızın, ‘Reis mücadeleyi kendi takvimine göre sürdürüyor, izleyin’ mesajını da bu bağlamda değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasının kapsamının genişleyebileceğini düşündüğünü belirten Tayyar, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Tavır çok açık ve net:

‘Piyasa düzenbazlıklarıyla 3 lirasını 10’a, 30’a katlayana bu fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz.’

Onun için neşterin derine, daha derine indirileceği konusunda umutlarım arttı.”